Les 20 marches Adeps du dimanche 7 mai à Bruxelles en Wallonie

Association qui gère la salle du village, l’ASBL Al Bresseye propose des parcours qui permettent de découvrir les environs de ce beau village faisant partie de l’entité de Durbuy. " Les 5 et 10 kilomètres se parcourent à 95% dans le bois dit de " Viné " dans lequel on peut admirer de magnifiques hêtraies et admirer la nature du mois de mai, détaille Jean-Pierre Demoulin. Le 5 km est également accessible avec des poussettes de randonnées. Quant aux 15 et aux 20 km, ils empruntent quelques chemins de campagne, et s’offrent également la traversée du village de Borlon et ses maisons de pierres. La cerise sur le gâteau se fait au regroupement des 4 parcours, avec un point de vue extraordinaire, qui permet d’admirer le Condroz d’un côté et l’Ardenne de l’autre, tout en profitant d’un ravitaillement. Au retour, nous mettons en valeur le houblon local avec 2 bières élaborées par des Durbuysiens : la " Virtus " et la " Durbuy’z ".

Lieu de rendez-vous : Salle Al Bresseye, rue des Longs Bâtis, 1, 6940 Septon (Durbuy).

Contact : Al Bresseye asbl - Jean-Pierre Demoulin - 0472 611 798