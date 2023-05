Les 20 marches Adeps du dimanche 4 juin en Wallonie

Cette marche Adeps à Seraing est organisée par et au bénéfice du groupe scout ‘Le Glandier’, " qui est le premier et plus ancien groupe scout de Seraing, le seul groupe pluraliste de cette ville, précise Pierre Gobin. Il compte deux meutes de louveteaux/louvettes (8-12 ans) et deux troupes d’Éclaireurs et d’Eclaireuses (12-17 ans). On vous propose des parcours de 5 - 10 - 15 et 20 km. Le premier et une version 10bis sont accessibles aux poussettes et ils sont intégralement forestiers. En parallèle de la marche elle-même, nous organisons deux balades guidées nature gratuites à 10 et 14h, qui font +/-5km et d’une durée approximative d’1h30.

Parmi les points marquants, signalons d’abord et avant tout la magnifique (et parfois encore méconnue) Forêt de la Vecquée. Les parcours sont bien balisés et accessibles à tous, avec un secrétariat dès 6h30 pour les plus matinaux et jusque 18h. "

Lieu de rendez-vous : Centre scout, rue des Anémones, 12-30, 4100 Seraing.

Contact : Le Glandier Scoutisme pluraliste - Pierre Gobin - 0474 138 224