Les 20 marches Adeps du dimanche 23 avril en Wallonie

Tracés par Marcel Dessambre, les quatre parcours proposés par cette marche (5, 10, 15 et 20 km) organisée par le club d’athlétisme d’l’Olympic Club Andennais (OCAN), offriront au regard acéré des plus courageux et curieux randonneurs quelques lieux remarquables. Parmi eux, citons en premier lieu l’Abbaye Notre-Dame de Grandpré. " Elle était située à Faulx-les-Tombes (dans la commune de Gesves), nous précise Perrine Guillitte. De l’ancienne abbaye cistercienne, il ne subsiste que le ravissant portail d’entrée, les bâtiments de la ferme et le moulin. Le domaine est traversé par le Samson, rivière qui autrefois faisait tourner le moulin. Le cadre - la vallée du Samson - est splendide et reposant. Les bâtiments sont restaurés et bien entretenus. L’abbaye est passée dans le domaine privé et ne se visite pas. Les jardins sont cependant accessibles sur demande et moyennant une minime contribution destinée aux œuvres sociales du propriétaire. "

Ailleurs, les marcheurs pourront également traverser Mont-Sainte-Marie, " un ravissant hameau perdu avec deux fermes, une chapelle et une étonnante tour romane rénovée en 1998.

La tour romane de Mont-Ste-Marie est curieusement séparée du reste de l’église. Cette chapelle appartient aux chevaliers de Liedekerke, dont on peut voir les armoiries au-dessus de la porte. La tour abrite d'ailleurs, en son sous-sol, une crypte où sont inhumés les Liedekerke. Cette chapelle est dédiée à une certaine " Notre-Dame-au-Mulet ". La marche passera également par le très intéressant " sentier d’art " à Gesves.

Lieu de rendez-vous : Salle du basket, rue de l’Eglise, 5340, Faulx-les-Tombes (Gesves).

Contact : Olympic Club andennais - Perrine Guillitte - 0496 289 806