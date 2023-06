Les 20 marches Adeps du dimanche 2 juillet en Wallonie

Au départ du chapiteau de ‘La fête de la Confrérie Li Crochon’à Falaën, les quatre boucles proposées (5/10/15/20 kilomètres) sont imbriquées l’une dans l’autre et dans le trajet le plus long. " Les 5 km proposeront une traversée de Falaën, l’un de plus beaux villages de Wallonie avant de prendre de la hauteur pour avoir une vue plongeante sur la vallée de la Meuse, précise Pierre Charles. Pour le retour, les marcheurs effectueront un passage à proximité du Château ferme de Falaën. Pour les 10 km, il y aura une descente sur le superbe village de Sosoye, une traversée de la Molignée et une montée sur l’autre versant de la vallée, en direction du village de Foy avec un passage à proximité du château de Montaigle (visible si l’on se donne la peine de faire un petit aller-retour d’une cinquantaine de mètres) Les 15 km emprunteront le même parcours que le 10 km jusqu’à Sosoye puis ils bifurqueront sur le RAVEL vers la gare de Maredsous, après une montée abrupte sur le plateau de Sosoye. Enfin, pour le plus courageux, les 20 km se dirigeront à travers champs et forêt sur l’abbaye de Maredret, d’où ils pourront apprécier la quiétude du lieu, puis par celle de Maredsous.

A l’arrivée, les participants pourront goûter à l’ambiance de la fête, et chacun pourra déguster les produits de la Confrérie Li Crochon. Le but de cette Confrérie est de faire connaître les villages de l’entité d’Onhaye et les produits de la région (bières, fromage, jambon…), dans une ambiance festive et conviviale. "

Lieu de rendez-vous : Plaine de la balle pelote, Try des Bruyères, 5522 Falaën (Onhaye).

Contact : Confrérie Li Crochon d’Onhaye – Pierre Charles – 0486 370 783