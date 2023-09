Les 20 marches Adeps du dimanche 17 septembre en Wallonie

Au départ de la salle Jean XXIII de Loyers, " nous proposons les parcours 5 (accès PMR et poussettes) - 10 - 15 -20km passant par les localités de Mozet, Maizeret (+ lieu-dit "Bossimé") et, bien sûr, Loyers, précise Sébastien Billion. La traversée de Mozet, qui est un des plus beaux villages de Wallonie, vaudra à coup sûr le coup d’œil mais les marcheurs profiteront également des bois et lisières aux alentours, qui offrent par endroits des panoramas à couper le souffle. En fonction de la longueur du parcours choisi, il sera également possible de profiter de beaux sentiers, du château de Loyers et sa ferme, les églises des trois villages, le Mont-Sainte-Marie et sa tour restaurée datant du XIe siècle, la ferme de Basseilles, l’ancienne école de Loyers,... "

La marche est organisée par l’Association de Parents d’Elèves de l’école communale de Loyers. Les bénéfices sont donc intégralement utilisés au profit des enfants de l’école : petit déjeuner de la rentrée, chasse aux œufs, fête de Carnaval, fête de départ des 6e années, etc. " Les fonds sont également utilisés pour le festival original "Mots Lus Mots Dits", organisé conjointement par l’association et l’école, durant lequel les enfants ferment les cahiers pendant une semaine pour vivre une immersion culturelle complète (rencontre avec des écrivains, conteurs, illustrateurs ; spectacles artistiques et théâtraux ; concerts, fête de clôture,...). "

Lieu de rendez-vous : Salle Jean XXIII, rue de Maizeret, 28, 5101 Loyers (Namur).

Contact : Association des Parents de l'école de Loyers - Sébastien Billion - 0497 102 838