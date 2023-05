Les 20 marches Adeps du dimanche 14 mai en Wallonie

Le Rotary Club de Seneffe organise pour la 8e fois sa traditionnelle marche ADEPS. "Quatre circuits de 5, 10, 15 et 20 km seront mis en place au départ d’Arquennes (entité de Seneffe) vers Feluy et Seneffe puis retour à Arquennes. Les marcheurs pourront emprunter des chemins de halage du vieux canal Charleroi-Bruxelles, des sentiers balisés dans la campagne seneffoise et le pré-ravel 141, précise Guy Limage. Les circuits sont organisés de manière à traverser la localité de Feluy. Les marcheurs pourront admirer le château fort et l’église, deux des édifices qui datent de plus de 600 et 800 ans. Ils se trouvent à proximité immédiate de la Place de Feluy et se font face. Par ailleurs, pour le circuit des 20 km, les marcheurs se dirigeront vers le pont de l’Origine et l’ancien tunnel à bateaux (fermé) et passeront face au splendide château de Seneffe où se trouve le musée de l’Orfèvrerie. Les bénéfices de cette activité seront notamment dédiés à l’association "Les Ateliers du 94 asbl" qui est une institution d’accueil, d’hébergement pour personnes en situation de handicap, situés au cœur de Houdeng‑Goegnies (La Louvière). Les Ateliers du 94 sont composés de différentes structures, à la fois connectées et dissociables. Elles convergent toutes vers un projet commun : l’épanouissement des personnes accueillies, par un accompagnement au cas par cas. En dehors de l’aide que nous apportons à cette institution, au cours de ces dernières années, notre club a aidé divers projets caritatifs au niveau local, national ou international."

Lieu de rendez-vous : Rue Omer Lion, 7181 Arquennes (Seneffe).

Contact : Rotary Club de Seneffe – Guy Limage – 0471 719 421