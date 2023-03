Les 20 marches Adeps du dimanche 12 mars en Wallonie

" Nichée au pied d’un affleurement rocheux jouxtant les méandres de la petite Honnelles, la salle omnisport de " La Roquette " est le point de départ de la marche Adeps organisée ce 12 mars 2023 par le " Celtic Dour ", club de football en salle fondé en 1998 par un groupe d’amis, nous explique Dominique Colmant. Plusieurs points d’intérêt pourront être découverts par les promeneurs qui emprunteront l’un des quatre parcours de 5, 10, 15 ou 20 km à travers les magnifiques paysages des Parc Naturels des Hauts-Pays et de l’Avesnois ". Dès le départ, la traversée de Montignies-Sur-Roc permet aux visiteurs de sillonner ce petit village surnommé " la perle des Hauts-Pays " en raison de sa labellisation dans le cadre du classement des " plus beau village de Wallonie ". " Les randonneurs ayant choisi un parcours d’au moins 10 km pourront ensuite descendre vers la vallée de la Grande Honnelles à travers le bois d’Angre et admirer le fameux " caillou qui bique ", bloc rocheux de 25 mètres de haut et vieux de plus de 370 millions d’années ! La promenade longe ensuite la rivière à travers les sous-bois qui ont tant inspiré le poète belge Emile Verhaeren et qui sont généralement peuplés en cette période de l’année de jonquilles en pleine floraison ! Enfin, les plus courageux (parcours de 15 de 20 km) traverseront la frontière vers le village de Guissignies considéré comme l’un des plus beaux villages du Nord de la France. De retour au point de départ, les promeneurs pourront reprendre des forces au stand petite restauration et au bar qui proposera outre des boissons classiques, de délicieuses bières locales brassées dans le village ".

Lieu de rendez-vous : Salle omnisports, rue de la Roquette, 7387 Montignies-sur-Roc (Honnelles).

Contact : Celtic Dour - Dominique Colmant - 0474 265 659