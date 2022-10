Les 20 ans du MACS au Grand-Hornu

Le MACS fête son vingtième anniversaire. Le Musée des Arts contemporains est installé sur l’ancien charbonnage du Grand-Hornu, un site archéologique du 19e siècle classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. La friche industrielle reconvertie en lieu culturel allie l’histoire du passé à la création contemporaine. L’architecture, corps d’une utopie dix-neuvièmiste, et la mémoire des briques ont inspiré Christian Boltanski, La Salle des pendus, et LaToya Ruby Frazier, Et des terril un arbre s’élèvera. Le musée a attiré des créateurs nationaux et internationaux : Edith Dekyndt, Jacques Charlier, Aline Bouvy, Christophe Terlinden, Angel Vergara, Anish Kapoor, Giuseppe Penone, Tony Oursler, Matt Mullican, José Maria Sicilia, Marie José Burki, Balthasar Burkhard… Le MACS et le CID, centre d’innovation et de design, constituent un pôle culturel attractif implanté dans un lieu chargé comme une pépite de charbon.

Denis Gielen, directeur du Macs au micro de Pascal Goffaux.