Les 2 potes Matt Damon et Ben Affleck réunis pour le film sur "Nike"

Une amitié de 40 ans

Matt Damon et Ben Affleck sont très proches depuis qu’ils sont enfants. Ils se sont rencontrés dans les années 80 après que leurs mères les ont présentés, Ben avait 8 ans et Matt 10. Les deux vivaient à deux pâtés de maisons l’un de l’autre à Cambridge, dans le Massachusetts, et ils adoraient le baseball et le théâtre. Ils sont ensuite allés au lycée ensemble. Et là, tous les deux se rendaient régulièrement ensemble à New York pour auditionner comme acteur.

En interview, Ben Affleck a un jour confié : "Avant Matt, j’étais seul. Jouer était une activité solo où je partais et faisais quelque chose, je jouais dans une petite émission télévisée ou quelque chose comme ça, et personne ne le comprenait. Aucun des autres enfants ne savait que c’est moi qui le faisais, comment ça fonctionnait ou quoi que ce soit. Tout d’un coup, j’ai eu cet ami, Matt, et il comprend et veut le faire et pense que c’est intéressant et veut en parler. Bientôt, nous le ferons tous les deux."

Matt Damon a aussi raconté un moment fort pour lui dans cette amitié : il allait se faire taper dessus par un gamin plus grand au lycée, quand, à la dernière seconde, Affleck l’a repoussé : "Je me souviens que c’était comme un grand moment. Il va se mettre dans une très mauvaise passe pour moi. C’est un bon ami."

On les retrouvera ensuite devant et derrière la caméra, depuis leur premier grand rôle en 1992 dans "School Ties", et évidemment dans "Good Will Hunting", qu’ils avaient aussi co-écrit et qui leur avait valu un Oscar. Damon et Affleck ont aussi été les producteurs exécutifs de la série HBO "Project Greenlight".

Une amitié parfois mal comprise qui a suscité des spéculations autour d’une prétendue relation amoureuse ! En 2012, dans une interview avec Playboy, on a demandé à Matt Damon ce qu’il pensait de ces rumeurs de relation amoureuse avec Ben Affleck et voici ce qu’a été sa réponse : "Je n’ai jamais nié ces rumeurs parce que j’étais offensé et que je ne voulais pas offenser mes amis homosexuels, comme si être homosexuel était une sorte de putain de maladie. Cela m’a mis dans une position bizarre dans ce sens. Le tout était juste dégoûtant. "