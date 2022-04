Les 2 applications pour trouver les meilleurs prix au supermarché et dans les magasins

MOSC, disponible sur Android et iOS, fonctionne comme un panier intelligent. Cette application liégeoise suit l'historique des prix de nombreux produits non-alimentaires : accessoires, vêtements, mobilier. Elle envoie également des notifications quand un prix diminue.

Un exemple concret : le fameux casque anti-bruit de Sony est vendu dans de nombreux magasins multimédia. L'utilisateur choisit une enseigne qui vend ce produit. Il l'ajoute à son panier virtuel et dès cet instant, il pourra consulter son historique. Ainsi, on constate que ce casque coûte 265€ en avril 2022 chez Coolblue mais il était 5€ plus cher en octobre et coûtait... 380€ en décembre.

C'est une bonne manière de remarquer à quel point les prix fluctuent. Mais vous pourrez aussi déterminer le moment idéal pour l'acheter grâce aux notifications de l'application sur la baisse du prix du produit en question. Ces notifications vous signaleront aussi si la valeur diminue à la concurrence.

Cette app est d'autant plus importante pour le consommateur que "les prix évoluent chaque jour : tous les matins on change plein de prix et parfois un objet à 50€ de moins hier le sera à 50€ de plus aujourd'hui".

MOSC est une application gratuite en-dessous de 5 produits glissés dans le panier. Si vous dépassez ce chiffre, il faudra payer 6,99€ pour 3 mois.

Il faut donc faire des achats réguliers ou vous vous limitez à 5 produits et une fois que vous les avez achetés, vous les remplacez par d'autres.