Les 190 ans du canal Bruxelles-Charleroi se fêtent à Ittre !

Le Canal reliant Charleroi à Bruxelles à 190 ans. Pour fêter cela, son écluse n°5, celle d’Ittre organise des festivités au bord de l’eau. De nombreuses activités sont prévues sur le site et aux alentours les deux premiers week-ends de septembre.

Pour les amoureux des pieds dans l’eau : pêche, kayak, paddle sont au programme. L’évènement est aussi une occasion de (re) découvrir le patrimoine de la région en visitant l’écluse ou l’exposition Un Canal au bout du jardin, qui revient sur l’histoire et la vie du canal Bruxelles-Charleroi. Les plus jeunes sauront se divertir grâce aux châteaux gonflables, pont de singe et jeux en bois, et leurs aînés pourront participer avec eux à des balades à pied, à poney ou en bateau. Bien sûr, ces week-ends offrent aussi un moment de détente et de paresse au bord du canal à boire des verres en famille ou entre amis.

Le premier week-end, une marche Adeps est organisée au départ de l’écluse et pour finir en beauté, le 11 septembre, Ittre se jette à l’eau avec une série de concerts. Sur le pont, les groupes feront rythmer la berge : 9 bateaux, 18 musiciens, pour un après-midi haut en couleur. Les artistes Didier Laloy, Ananta Roosens & Mostapha Taleb, Adrien Brogna & André Klénes, Bernard Massuir, l’Ame des Poètes, Trioco, Alexandre Cavalière Trio, Laurent Taquin et Birgit Bornauw seront de la partie. Bref, du jazz, de la musique orientale, de la cornemuse, de la guitare, de la contrebasse, il y en aura pour tous les goûts. Un concert de clôture aura même lieu sur le site de l’écluse.



