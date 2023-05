Les 19 marches Adeps du dimanche 28 mai en Wallonie

Mise sur pied par la dynamique association des parents de l’école maternelle de P’tits Pousset, une petite institution qui compte une vingtaine d’élèves et organise une classe verticale de l’accueil à la troisième maternelle, cette marche permettra aux plus courageux de découvrir quelques endroits remarquables de cette belle et verte région. Parmi eux, citons notamment le Moulin, qui date de 1819 et est aujourd’hui un gite pouvant accueillir quatre personnes ainsi que la ‘Ferme au moulin’ toute proche, une exploitation qui développe une culture maraichère biologique. Seront aussi visibles sur les parcours : la ferme des Chartreuses, l’église Saint-Lambert de Pousset (construite en 1858), l’ancienne usine Mélotte ou la Ferme Tornaco. " Par ailleurs, comme le précise Sébastien Decelle, les 5km sont accessibles aux poussettes et nous mettons en place un petit jeu pour les enfants qui doivent trouver trois totems réalisés par les enfants de l’école. A leurs retours, photos à l'appui, les enfants ont droit à une petite surprise. Notre but est de récolter des fonds pour financer différents projets. Grâce à la marche de l’an dernier, nous avons financé la venue d'un guide nature qui vient chaque mois durant une matinée, expliquer aux enfants l'évolution de la nature en fonction des saisons à travers différentes balades et observation de la faune et de la flore. "

Lieu de rendez-vous : Rue Cardinal Mercier, 18, 4350 Pousset (Remicourt).

Contact : Association de parents des P’tits Pousset - Sébastien Decelle - 0486 113 254