Les 19 marches Adeps du dimanche 22 octobre en Wallonie

Grâce à son caractère champêtre, Buvrinnes offre un cadre idéal pour une marche Adeps. Situé à seulement 5 km des remparts de Binche, ce petit village hennuyer s’étend sur plus de 1.600 hectares… dont 1.000 sont encore cultivés aujourd’hui. " A travers bois et chemins, sentiers et routes campagnardes, les 4 parcours proposés (5, 10, 15 et 20km) vous permettront de découvrir les trésors de Buvrinnes, précise Pauline Coppin. Pami les plus connus épinglons notamment le château des comtes de Looz Corswarem (1883). De style néoclassique, il sert toujours d’habitation à la famille du même nom. De même, les marcheurs passeront par les Marais de Buvrinnes, une réserve naturelle qui s’étend sur 2,5 hectares. Ils sont classés “zone Natura 2000” par la Région wallonne. Traversée par le cours d’eau “La Princesse”, cette zone humide abrite une faune et une flore remarquables. Buvrinnes signifie “la rivière des castors” et doit son nom au terme gaulois “brebona” qui signifiait “castor”. De nos jours, les marais abritent encore une famille de castors. Enfin, signalons également l’église Saint-Pierre (1852). Ce phare dans la campagne buvrinnoise abrite deux retables remarquables, dont l’un datant du XVIe siècle ! L’église dispose d’un orgue (1867) restauré en 1992 et toujours fonctionnel. Le départ de la Marche se fait depuis les écoles de Buvrinnes. Avec plus de 300 élèves, cette école communale est la plus vaste de l’entité. "

En plus des particularités locales évoquées ci-dessus, cette marche propose également, pour la 3e année consécutive, une chasse au trésor, une activité idéale pour faire marcher les enfants avec le sourire ! " Sur le thème d’" Halloween ", les organisateurs proposent un jeu adapté aux plus petits (- 6 ans) et un autre pour les plus grands, poursuit Pauline Coppin. Tout au long du parcours, les enfants doivent retrouver des affiches et, pour les plus grands, répondre à une énigme. A la fin de la chasse (et de la marche), les monstres en herbe obtiennent un code à trois chiffres. S’il est correct, il ouvre le cadenas… et donne accès au trésor !

La somme récoltée par la petite restauration, le bar et la tombola qui sera mise sur pied permettra de répondre aux besoins liés au projet pédagogique de l’école (aménagement des espaces extérieurs et projet “zéro déchet”). "

Lieu de rendez-vous : École Communale de Buvrinnes, rue des Écoles, 9, 7133 Buvrinnes (Binche).

Contact : Comité des parents École communale de Buvrinnes – Pauline Coppin – 0491 747 266