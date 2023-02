Les 19 marches Adeps du dimanche 12 février en Wallonie

Malonne est un village vallonné, aux paysages aussi riches et diversifiés que son histoire et sa vie villageoise. Les 4 parcours proposés, de 5 à 20 kms, le sont tout autant. " Ils emmèneront les marcheurs au travers de différents lieux-dits du village aux noms poétiques (du Chepson au Piroy, en passant par le Ranimé ou le Babin), de ses campagnes et bois pour leur permettre de découvrir quelques jolies vues et écrins en arpentant chemins vicinaux et petites routes bucoliques, précise avec enthousiasme Jérémy Sechehaye, de l’association des parents de l’Ecole Saint-Joseph. Tous les parcours auront droit à une des plus jolies vues sur l’ancienne abbaye et l’église abbatiale. Les parcours de 10, 15 et 20 kms passeront à proximité du site du ‘Volcan’, une ancienne carrière dans un site verdoyant, les 15 et 20 kms passeront également aux abords de la ferme de Reumont (probablement une des 5 métairies confiées à Berthuin, fondateur du village, par Pépin de Herstal). Les marcheurs des 20 kms quant à eux auront l’occasion d’aborder le Fort de Malonne (une des anciennes fortifications périphériques à la Citadelle de Namur). Quelques détours par Floreffe permettront de profiter de paysages plus ouverts sur Malonne. " A l’arrivée, on signalera qu’il y aura moyen de déguster de bonnes bières de la brasserie du clocher mais aussi des spécialités locales comme une " djote " réalisée avec des produits locaux et/ou à vocation pédagogique (légumes cultivés par les élèves de l’Institut Technique Horticole de Gembloux et de la ferme de Reumont, saucisses préparées par les élèves de l’ITCA à Suarlée), et aussi la célèbre aumônière de Malonne, une farce de chou vert agrémentée de fromage d’abbaye, de lardons et crème fraîche et de quelques condiments savamment dosés, le tout étant emballé sous forme de bourse dans une délicieuse pâte brisée. Elle est traditionnellement servie sur un lit de salade et est agrémentée d’une sauce vinaigrette spécifique, dite " sauce 118 ".

Lieu de rendez-vous : Institut Saint Berthuin, Fond de Malonne, 129, 5020 Malonne (Namur)

Contact : Association de parents École Saint-Joseph – Jérémie Sechehaye – 0472 520 404