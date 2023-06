Les 19 marches Adeps du dimanche 11 juin en Wallonie

Situé en bord de Meuse, Seilles est un petit village d’environ 5.000 habitant qui fait partie de la commune d’Andenne, installée entre Huy et Namur. " C’est un savant mélange et un bel équilibre entre ancien, nouvel habitat et coins naturels, précise Camille Delfosse. Et c’est dans ce joli coin de Wallonie que le comité de parents de l’école Sainte Begge 3 vous invite le dimanche 11 juin 2023 pour sa toute première marche Adeps. Dès 8h et jusqu’à 18h, vous pourrez parcourir le village et ses campagnes grâce aux différents circuits proposés par ces parents motivés et amoureux de leur région. 4 boucles à suivre librement selon votre rythme seront balisées : 5-10-15-20 km et sur lesquels nos amis à 4 pattes sont également les bienvenus ! La plus petite balade vous fera parcourir le village et permettra aux enfants d’en découvrir davantage avec le carnet pédagogique imaginé spécialement pour l’occasion. Les trois plus longues promenades vous feront grimper jusqu’au plateau hesbignon, en passant notamment par la belle et très connue réserve naturelle de Sclaigneaux. Des feuillets reprenant le parcours ainsi que quelques explications sur ce qui vous entourent vous donneront ainsi un aperçu de la région. A votre retour, le comité de parents sera présent avec une petite restauration, de quoi accompagner une bonne bière spéciale ou un soft ! Un château gonflable sera sur place pour les plus jeunes ".

Lieu de rendez-vous : Rue du Rivage, 13, 5300 Seilles (Andenne).

Contact : Association de parents Sainte-Begge 3 - Camille Delfosse - 0485 598 356