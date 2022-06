Les 19 marches Adeps de ce 26 juin en Wallonie et à Bruxelles

Cerexhe-Heuseux est un village de l’entité de Soumagne en province de Liège. L’étymologie du nom du village est intéressante à comprendre : "Cerexhe" signifie cerises en wallon et "Heuseux" vient du wallon Heuzeu – "Houssaie, haie de houx". En effet, la région est peuplée de fermes et de cultures dont des ceriseraies, les légumes et les fruits ayant eu une place importante dans la production locale. Le patrimoine civil et religieux de l’entité est également époustouflant, notamment grâce à son histoire lointaine : plusieurs églises dont l’église…, le château datant du 18e siècle, un ancien presbytère, des puits… Mais également l’arbre aux biscuits, un charme de plus de 300 ans ! Plusieurs parcours y sont prévus ce dimanche : 5, 10, 15 et 20 km !

Lieu de rendez-vous : Rue du Parc [4632]

Contact : Les Castors A – Caroline Debatty – 0497 555.318