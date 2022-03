Les 19 équipes déjà qualifiées pour la Coupe du Monde au Qatar

Dix-neuf des 32 tickets pour le prochain Mondial (21 novembre-18 décembre 2022) ont trouvé preneurs après les qualifications jeudi de l'Equateur et de l'Uruguay: outre le pays hôte qualifié d'office, dix sélections européennes, quatre sud-américaines et quatre de la zone Asie sont d'ores et déjà assurées d'être au Qatar.

. Zone Amérique du Sud: Brésil, Argentine, Equateur, Uruguay

. Zone Asie: Qatar (pays-hôte), Iran, Corée du Sud, Japon, Arabie saoudite

. Zone Europe: Danemark, Allemagne, France, BELGIQUE, Croatie, Espagne, Serbie, Angleterre, Suisse, Pays-Bas.