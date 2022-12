Les 19 CPAS bruxellois se joignent au mouvement de grogne national

Les organisations syndicales ont également demandé à pouvoir rencontrer demain/jeudi les ministres régionaux Bernard Clerfayt et Alain Maron qui détiennent chacun des compétences relatives aux administrations locales bruxelloises et ce dans le cadre du Comité C de négociation pour les Pouvoirs Locaux de la Région de Bruxelles-Capitale, indiquent-elles encore.