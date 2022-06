Les 18 marches Adeps organisées en Wallonie ce dimanche 5 juin

Ohey est un village campagnard qui mise sur la ruralité et valoriser le potentiel touristique. C’est pourquoi, la commune a développé l’idée qu’Ohey allait devenir le village de l’arbre. Un vaste programme de densification écologique a été mené. On a replanté a Ohey sur des dizaines de kilomètres de voiries des arbres et des haies de manière, notamment, à lutter contre la chute de la biodiversité. La commune incite d’ailleurs ses habitants à planter le plus d’arbres possible qu’ils soient fruitiers ou non. Le village se trouve dans la région de Condroz-Famenne et est traversé par les Sentiers d’Art, un sentier jonché d’œuvres de Land’Art. Des itinéraires de 5, 10, 15 et 20 km sont organisés ce dimanche. Le parcours de 5 km est accessible aux landaus.

Lieu de rendez-vous : Salle des fanfares de Ohey, rue de l’Harmonie [5350]

Contact : Sté Royale des Fanfares d’Ohey – Alain De Bouw – 0472 714 310