Les 18 marches Adeps du dimanche 19 mars en Wallonie et à Bruxelles

Dès 8 heures, ce dimanche, cette marche ADEPS organisée au profit des projets de l’école Saint Cyr et Julitte et déclinable sous quatre versions de 5, 10, 15 et 20 km, permettra aux curieux de " découvrir de beaux chemins qui sillonnent la campagne seneffoise vers Arquennes et Feluy, notamment ", comme nous le précise Fanny Marchand. Des boissons et une petite restauration (pains saucisses, soupe, bières et plein d’autres choses) seront proposées à l’arrivée pour réchauffer les cœurs et réconforter les mollets.

Lieu de rendez-vous : École Libre Saints Cyr et Julitte, rue du Miroir, 7180 Seneffe.

Contact : Association de parents – Fanny Marchand – 0470 981 590