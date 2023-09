Les 18 marches Adeps du dimanche 10 septembre en Wallonie

Repris comme site d’intérêt biologique dans le cadre du plan communal de développement de la nature d’Aywaille, le Thier Bosset domine la ville et constitue assurément le point le plus remarquable de cette marche. " Cette colline repose sur des calcaires qui affleurent en divers endroits, précise Ingrid Martin, du comité organisateur. Les promeneurs traverseront en alternance des petits villages tels que Kin, Havelange, le hameau de Niaster et nos magnifiques forêts. Sur chaque parcours, il y a des points de vue superbes de la région. "

A la tête de cette marche pour le moins spectaculaire, qui propose des distances de 5, 10 et 20 kilomètres, on retrouve l’ASBL Unité Diversité. Son but ? " Promouvoir des techniques de bien-être connues et moins connues, précise encore notre interlocutrice. Une autre partie est consacrée aux personnes ayant vécu des expériences de mort imminente (EMI). Le but, sur le long terme, est d’avoir un bâtiment pour recevoir les personnes qui sont en recherche ou qui ont besoin de soins. Notre ASBL veut faire connaître ces praticiens d’une part et, de l’autre, garantir un service de qualité avec des personnes qualifiées ayant de l’expérience. Pour cela, nous organisons diverses rencontres comme un marché artisanal, un salon du bien-être, des ateliers de peintures et de poterie, ... "

Lieu de rendez-vous : Avenue François Cornesse, 63, 4920 Aywaille.

Contact : Unité diversité ASBL - Ingrid Martin - 0494 288 066