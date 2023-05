Les 18 études pour piano de Ligeti, mini-coup de génie du piano moderne en visant l’impossible techniquement

Enfin, il s’est donc absenté, le vieux maître sorcier. Ainsi commence l’apprenti sorcier. La suite, on la connaît. L’apprenti, pour se reposer, ordonne au balai de nettoyer. Le balai obéit. Il va chercher de l’eau puis va chercher trop d’eau. Mais le petit apprenti hélas a oublié le mot pour le faire s’arrêter. La morale de l’histoire ? Il ne fallait pas commencer.

Il fallait commencer, répliquerait le compositeur hongrois György Ligeti. Car le moment passionnant pour lui, c’est ce moment précis où tout commence à merdouiller. Parce qu’alors, tout pourrait bien s’écrouler. Et c’est ce qu’on observe au fil de ces 18 études pour piano. Des partitions muscles doigts de quelques minutes, chacune écrite de 85 à 2001. D’ailleurs, à propos de merdouillage, la première étude s’appelle Désordre. Les deux mains y démarrent synchronisées. Mais… Un petit grain de sable suffit pour tout décaler définitivement et le rythme s’étrangle et se resserre inexorablement. Une déclaration d’amour à la théorie du chaos. Un rien suffit à tout faire s’écrouler. Ligeti adore les processus qui vont jusqu’à l’effondrement, comme le montrent les titres de ses études Vertiges, une chute vertigineuse ou L’escalier du diable qui au contraire, monte en s’extirpant des basses du piano, on grappille du terrain en montant les marches pas à pas, mais de temps en temps, comme l’araignée Gipsie qui monte à la gouttière, on retombe par terre. Et tout est à refaire.

Ces idées de bidouilleur fantasques du type "qu’est ce qui pourrait bien se passer si jamais ?" n’empêchent pas Ligeti d’esquisser au passage un imaginaire où la technique stimule la poésie et où la poésie stimule la technique. Cordes à vide, c’est l’ambiance du concert qui commence. Le son des violons qui s’accordent sur leurs quatre cordes Sol ré La Mi, inspire ceci à Ligeti. Arc-en-ciel, ce sont des voûtes délicates de lumière diffractée. Tandis que le tintement des gamelans javanais est évoqué dans Galamb Borong. Pas d’effusion à la Chopin.

Mais le chant étrange d’un artiste tendrement cinglé qui, à travers ses études, se fait virtuose par procuration. Certains pianistes pourtant, semblent survivre à l’opération. De quoi lui donner des regrets. A la fin de l’apprenti sorcier, le maître dit "dans le coin balais balais que cela finisse. Je ne vous anime que pour vous faire servir mes desseins". Ligeti, lui, au fil de ses 18 études, mini-coup de génie du piano moderne en visant l’impossible techniquement, en aimant l’excès extravagant puisqu’il demande de jouer très très très très très très très très fort dans des tempos impossibles, en cultivant la délicatesse d’un chant ascétique semblerait plutôt dire "vas-y, bats les balais, car mon dessein, ce n’est que d’aller trop trop trop trop trop trop trop trop de loin".