Les 17 marches Adeps du dimanche 15 octobre en Wallonie

L’association des parents de l’école Saint Sauveur à Petit-Enghien organise la 26e édition de sa marche Adeps. " Il s’agit d’un événement convivial très attendu par toute l’école chaque année, s’enthousiasme Audrey Ewbank au nom de l’AP. Les élèves, professeurs, parents et amis, participent chacun à leur manière et tous les bénéfices du barbecue, de la vente de pâtisseries et du bar servent à financer du matériel ou des activités ludiques et culturelles pour les enfants. Sur les parcours de 5 et 10 km habituellement fréquentés par les enfants, il y aura une chasse au trésor avec énigmes et charades tout au long du tracé, ainsi qu’un parcours sportif. Tous les parcours traversent Petit-Enghien, village aux confins du Hainaut, célèbre pour être le lieu de la première victoire d’Eddy Merckx en 1961. Une statue en son honneur a tout récemment été inaugurée, non loin des parcours. Les parcours de 10, 15 et 20 km font une incursion en Région flamande et permettent de découvrir le côté sauvage du Bois du Strihoux ainsi que les sentiers de balade pédestres qui mènent jusqu’au Pajottenland. Les 15 et 20 km auront la chance de pénétrer dans le charmant domaine bucolique de Ter Rijst et le 20 km ira jusqu'au petit village de Heikruis (Pepingen). Les grands parcours passeront également à côté d’une œuvre d’art (Landschapskubussen Herne). On emprunte également sur qq mètres l’ancienne voie romaine qui reliait Bavay à Utrecht ".

Lieu de rendez-vous : École Saint-Sauveur, place, 3, 7850 Petit-Enghien (Enghien).

Contact : Comité des Parents École Saint-Sauveur - Audrey Ewbank - 0473 860 072