Les 16 marches Adeps du dimanche 5 mars en Wallonie et à Bruxelles

" Faisant partie de l’entité communale de Namur, Daussoulx est un paisible petit village qui gagne à être connu pour autre chose que pour son échangeur autoroutier et son centre Perex, précise non sans humour José Démarche, du comité organisateur de l’ASBL Amon nos Ôtes, le comité d’animation du village. Notre marche ADEPS du 5 mars est une bonne occasion de découvrir autrement Daussoulx et ses environs, via des parcours de 5, 10, 15 ou 20 km qui traversent les bois et empruntent des chemins de terre et des routes sécurisées : le Bois de la Falize, le Fort d’Emines, le RAveL Namur/ Hoegarden. "

L’organisation de la marche permet de financer différentes activités de l’ASBL parmi lesquelles su voyage à un prix démocratique, un goûter aux 3x20 le week-end qui suit Pâques ainsi qu’un cougnou à chaque villageois en fin d’année.

Lieu de rendez-vous : Salle Amon nos Ôtes, rue de l’Échangeur, 65, 5020 Daussoulx (Namur).

Contact : Amon nos Ôtes – José Demarche – 0498 543 951