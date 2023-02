Les 15e Rencontres Images Mentales jettent un regard sur la folie

Du 10 au 18 février 2023, les Rencontres Images Mentales proposeront une programmation de films autour de la folie, mais aussi des rencontres, des expositions et des spectacles.



"Déstigmatiser la folie" : c’est l’objectif de ce festival annuel, qui prend ses quartiers dans la commune de Watermael-Boitsfort à La Vénerie – Espace Delvaux. Au travers du cinéma, cela s’entend : fictions, documentaires et courts-métrages s’enchaînent pour donner, par le biais de l’image (et du son) un écho aux souffrances psychologiques.



Répartie sur 9 jours, la programmation se fait fort d’explorer le spectre varié de ce qu’est la folie, qu’il s’agisse de traumatisme, de troubles en tout genre, d’addictions, etc. Ces séances sont accompagnées de rencontres et de conférences pour approfondir les questions soulevées par ces productions cinématographiques. On vous recommande notamment "Chasser les dragons", puissant documentaire sur une salle de consommation à moindre risque, et "Tout le monde aime Jeanne" décapante comédie avec une Blanche Gardin dépressive.



En parallèle de cette programmation très septième art, les Rencontres proposeront aussi 2 spectacles ("Elles" de la Cie L’Appétit des lndigestes et "Loco", de la Cie Belova-lacobelli), 3 expositions et d’autres activités en tout genre.



Une décentralisation, avec une matinée au Quai 22 à Namur le 17 février, est également prévue, avec 2 documentaires suivis de rencontres : "Nos enfants troubles" et "Tout va s’arranger (ou pas)".



Plus d’informations sur le site de Psymages, qui organise le festival.