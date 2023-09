Les 150 sélections de Jan Vertonghen en 9 dates : un dépanneur de luxe à gauche devenu Monsieur record

L’Euro 2016 commence par un sacré coup de froid asséné par les Italiens (0-2) à Lyon. Les Diables se reprennent ensuite contre l’Irlande (3-0) et assurent face à la Suède (1-0). La confiance est de retour, Eden Hazard livre un récital contre la Hongrie (4-0). Le tableau semble s’ouvrir. Tous les voyants – ou presque – sont au vert avant le quart de finale face au pays de Galles.



Et puis le gaucher de Tottenham se blesse à lors du dernier entraînement. "Son Euro est fini, c’est le destin", souffle Marc Wilmots au micro de la RTBF. "A une minute de la fin de l’entraînement, il reprend un ballon du pied droit tout seul et il se tord la cheville gauche. Directement, il nous a dit que c’était fini."



Vermaelen suspendu, Vertonghen out, Willie doit remanier sa défense. Jordan Lukaku et Jason Denayer sont alignés. Radja Nainggolan ouvre le score d’une belle frappe… avant le trou noir, le cauchemar. Appelez cela comme vous voulez, les Diables sont éliminés et la déception est énorme.