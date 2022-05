Les 15 marches Adeps de ce jeudi 26 mai

Situé au cœur de la province de Hainaut, Lens est une commune essentiellement agricole et résidentielle. Elle s’est industrialisée grâce à l’extraction de la terre de potier et de la pierre bleue et à l’exploitation d’un four à chaux. C’est sur le territoire de sa voisine, Brugelette, que se trouve le parc zoologique le plus connu de Belgique, Pairi Daiza. A vrai dire, le parc se trouve à la frontière entre les deux communes. A Lens, des parcours de 5, 10, 15 et 20 km vous sont proposés ce jeudi.

Lieu de rendez-vous : Terrain de football, résidence de la Baille 100 [7870]

Contact : C.S. Lensois – Liliane Beth – 0472 853 371