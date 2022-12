Les 15 BD incontournables de 2022 !

1. La Dernière Reine, de Jean-Luc Rochette, Casterman

Une histoire d’ours, de montagne, de destin. Un très grand récit porté par un souffle épique, qui parle des gueules cassées, de l’histoire de l’art, de la préservation de la nature, de l’insoumission et de l’amour. Le meilleur livre d’un auteur qui avait pourtant déjà plusieurs chefs-d’œuvre à son actif (Ne citons que Le Transperceneige, Le Loup et Ailefroide)

2. L’Arabe du Futur, Tome 6, de Riad Sattouf, Allary

On ne peut pas considérer ce livre seul, il est la conclusion d’un récit de plus de mille pages qui renouvelle le rapport entre littérature autobiographique et bande dessinée et qui s’est déjà écoulé à 3 millions d’exemplaires. Sans aucun pathos, Sattouf offre une conclusion pleine de sens, d’émotion et d’universalité à son histoire personnelle et familiale avec le Moyen-Orient. Cet ultime volume se lit d’une traite !

3. Spirou, L’Espoir malgré tout, Tome 4, d’Émile Bravo, Dupuis

En quatre livres empreints d’une humanité rare, Émile Bravo a su transformer Spirou et Fantasio pour en faire des héros touchants, drôles, sensibles, faillibles, aux prises avec les pages les plus noires de l’Occupation. Une œuvre d’une incroyable densité et d’une finesse absolue qui place la barre très haut.