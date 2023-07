Les 14 marches Adeps du dimanche 9 juillet en Wallonie

Se dégourdir les jambes, (re)découvrir des sentiers du quartier, rencontrer et échanger en chemin : voilà tout un tas de raisons de participer à la marche ADEPS de Saint-Servais le dimanche 9 juillet de 8h à 18h ! " Les balades partiront de la Casserole et proposeront cinq circuits fléchés : 5 km - 10km - 15km - 20km ainsi qu’un 2e circuit de 5 km, plus urbain, qui mettra en avant le patrimoine architectural et sera accessible aux PMR et aux poussettes (avec 3 plaines de jeux sur le tracé) ", précise Suzanne Decamp. Pour les intéressés, il y aura également moyen de participer à la " marche plus propre " Be WAPP (gants et sacs poubelles fournis). La marche est coorganisée par le Collectif de la Casserole et par l'association Dynamique 5002. " La Casserole, c’est un collectif de citoyens engagés, d’activistes et de militants namurois. Ancrés à Saint-Servais depuis 2020, dans un quartier populaire de la ville, le collectif met à disposition de tous et toutes un lieu partagé et convivial, un espace autogéré de joyeuses créativités, résolument anticapitaliste, féministe, antiraciste et écologiste, où se développe notre résilience et d’où partent nos résistances pour combattre toutes les formes de dominations et d’oppressions. Au programme : concerts et bals, ateliers vélo, conférences et débats, bibliothèque, chorale militante, magasin gratuit, impro, yoga, kickboxing, expositions, préparation d’actions directes,… La Dynamique 5002 s'est créée en 2016. Elle crée du lien entre voisins dans un objectif de transition vers un quartier plus durable. Nos activités passées ou en projet sont les suivantes : fêtes des voisins, balades de découverte de notre patrimoine naturel et architectural, bacs potagers partagés, nettoyage de printemps (Be WaPP), mobilité douce, partage de biens et de services, marche ADEPS ...

Le site remarquable commun à tous les parcours, ce sont les ancienne carrières d’Asty Moulin. Lors de notre 1re édition, l’an dernier, beaucoup de marcheurs ont été étonnés de découvrir ce vaste espace naturel en bordure de l’agglomération. "

Lieu de rendez-vous : Rue de l’Avenir, 3, 5002 Saint-Servais (Namur).

Contact : ASBL La Casserole et Dynamique 5002 - Suzanne Ducamp - 0486 683 115