Les 14 marches Adeps du dimanche 8 octobre en Wallonie

Des distances de 5-10-15 et 20 km sont proposées au départ du hall sportif de Stambruges et passeront notamment par le Bois de la Berlière et le Bois de Stambruges, via les villages de Grandglise et de Quevaucamps pour la grande distance. Des QR codes seront disponibles à la salle des sports afin de charger le tracé choisi sur votre smartphone Les bénéfices de la buvette et de la petite restauration serviront à continuer les projets en cours et futurs du Musée Noël Carlier.

Lieu de rendez-vous : Hall sportif de Stambruges, rue Bernard Hecquet, 22, 7973 Stambruges (Beloeil).

Contact : Musée Noël Carlier – Jean-Luc Galand – 0477 559 493