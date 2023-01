Les 14 marches Adeps du dimanche 29 janvier en Wallonie et à Bruxelles

Organisée par l’ASBL Malem-Auder, qui œuvre à l’amélioration des conditions de vie et d’éducation dans les zones rurales du Sénégal, cette marche bruxelloise se déclinera sous la forme de 4 distances (5,10, 15 et 20 kilomètres) au départ de l’école Saint-Julien Parnasse à Auderghem. " La spécificité de notre marche est de se dérouler entre la ville et la forêt de Soignes, précise l’organisateur, Geoffrey Lammens. Le parcours de 5 kms reste en-dehors de la forêt de Soignes mais passe devant le château Saint-Anne et rejoint la promenade verte qui ceinture la capitale. Les autres parcours offrent une découverte vivifiante de l’époustouflante Forêt de Soignes, avec notamment en point d’orgue un détour par l’Abbaye du Rouge-Cloître. " Véritable poumon vert de la capitale dont certaines parties sont même classées depuis 2017 au patrimoine mondial de l’UNESCO, la Forêt de Soignes s’étend sur un peu moins de 5.000 hectares, et recense aujourd’hui encore une faune et une flore exceptionnelles, avec notamment une quarantaine d’espèces indigènes de mammifères, dont 18 espèces de chauves-souris. En regardant bien autour de vous, vous verrez peut-être quantité d’insectes, d’araignées, d’oiseaux (dont 7 sortes de pics différents, un phénomène unique en Belgique), des poissons et des amphibiens, dont certains sont très rares. Au niveau des arbres aussi, la Forêt de Soignes vaut le détour. Composé à une grosse majorité de hêtres, dont certains sont plus que bicentenaires, elle recense aussi quelques espèces plus exotiques ainsi qu’une magnifique chênaie du côté du Rouge-Cloître, que les marcheurs le plus courageux découvriront ce dimanche.

Lieu de rendez-vous : Centre Scolaire Saint-Julien Parnasse, avenue de l’Église Saint-Julien, 24, 1160 Auderghem (Bruxelles)

Distances : 5, 10, 15 ou 20 kilomètres

Contact : Malem-Auder asbl – Geoffrey Lammens – 0473 511 290