Les 14 marches Adeps du dimanche 27 août en Wallonie

Proposant un ensemble de belles vues sur la campagne environnante de Marcq, dans l’entité d’Enghien, cette marche démarre au pied de l’église du village. " Les marcheurs se dirigeront vers le village de Saint-Pierre Kapelle en passant par des chemins bucoliques et verts, signale Albert Vincent, l’organisateur de la marche. Notre village étant frontalier avec le Brabant flamand, nous avons décidé de tracer nos parcours au-delà de cette frontière afin d’y découvrir les beaux coins de cette région. Les parcours (4km200- 10km200-15km900 et 19km200) sont donc essentiellement campagnards et typiques de la région du Pajotteland (Brabant Flamand). " Organisée par l’ASBL Amitiés Marcquoises, cette marche a pour but d’animer le village et de préserver le patrimoine. " L’argent récolté nous permet de maintenir la pérennité de l’ASBL, de participer financièrement à des projets locaux conformes à nos statuts, et aussi de faire des dons à diverses associations locales. "

Lieu de rendez-vous : Salle Paroissiale, rue du Village, 76a, 7850 Marcq (Enghien).

Contact : Amitiés Marcquoises asbl - Albert Vincent - 0475 761 467