Les 14 marches Adeps du dimanche 22 janvier en Wallonie et à Bruxelles

Au départ de la place de Neufmaison, où se situe le local du club de pétanque organisateur, on retrouve 4 circuits en boucles qui recèlent quelques points remarquables de la région. " Parmi eux, comme nous le précisent Marianne Février et Roselyne Barez, on retrouve le château de la Prévôté à Sirault, des parcelles de vignes et nous empruntons un maximum de sentiers dont le sentier des Pas Perdus, également à Sirault. " Pour la partie plus ‘nature’, le circuit des 20 kms emprunte notamment une partie du bois de Baudour.

Lieu de rendez-vous : Salle Le Colombier, place de Neufmaison 2, 7332 Neufmaison

Contact : Pétanque siraultoise asbl – Marianne Février – 0471 258 600