Les 14 marches Adeps du dimanche 13 août en Wallonie

Organisée à Tilff par le Syndicat d’Initiative local en collaboration avec l’Action Culturelle Tilffoise, cette marche ADEPS qui accueille généralement un bon millier de participants s’inscrit dans le cadre des 51es Fêtes à Tilff qui proposent jusqu’au 15 août de nombreuses animations et expositions sur Tilff, un concours de belote, de la pétanque, du théâtre par une troupe locale, un jogging, ainsi que des spectacles et animations pour enfants, concerts et soirées diverses. " Les marcheurs pourront choisir entre 5 parcours : un 5 km, un 5 km plus facile et accessible aux PMR et aux poussettes, un 10, un 15 ainsi qu’un 20 km, précise Francis Beckers, du comité organisateur. L’accueil des marcheurs se fera dans le chapiteau installé pour la circonstance, dans le parc du château Brunsode. Le village de Tilff et très verdoyant et possède sur son territoire de nombreux bois.

En montant sur les hauteurs de Tilff, nous ferons découvrir à nos participants une vue sur le centre universitaire du Sart-Tilman, un accès à l’Abbaye cistercienne Notre-Dame de Brialmont, les bois des Manants, leur ferons revivre l’œuvre du peintre de Méry Auguste Donnay moyennant un petit détour par deux points de vue remarquables vers la vallée, le premier près du monument Auguste Donnay et le deuxième au lieu-dit le Boubou. Ils redescendront vers Méry après avoir traversé l’Ourthe, remonteront sur la rive gauche de la rivière pour rejoindre les bois de Nomont, de la Roche aux Faucons (avec sa splendide vue vers la Boucle de l’Ourthe entre Méry et Esneux), le bois de la Famelette avant de rejoindre le centre de Tilff en longeant la rivière via le Ravel, jusqu'au nouveau pont de Tilff et sa passerelle pour piétons. "

Lieu de rendez-vous : Château Brunsode, Parc Brunsode, 4130 Tilff (Esneux).

Contact : Royal Syndicat d’Initiative de Tilff - Marc Woillard - 0498 625 258