Les 13 marches Adeps du dimanche 6 août en Wallonie

A la tête de cette organisation, on retrouve l’association Anne-Marie Nihoul, " qui apporte une aide psychologique ou financière aux malades atteints de leucémie ou d’un autre cancer, et ce depuis plus de 30 ans, précise Pierre Beaujean Les parcours, également accessibles aux chiens, seront, au choix, de 5, 10, 15 et 20 km et leur détail est disponible sur notre site web. Au programme, une promenade champêtre (à 90% dans la campagne) au cœur du champ de bataille de 1706 célèbre dans la guerre de succession du trône d’Espagne. Sur les parcours de 10 et 15 km, il sera également possible de découvrir de magnifiques paysages proches de la réserve naturelle de la Taisnière, qui constitue une étape importante sur les voies migratoires ornithologiques. Le parcours de 20 km passe par le site exceptionnel de la Ramée, à Jodoigne. Un descriptif de la bataille de Ramillies de 1706 sera distribué aux marcheurs afin de les informer de l’histoire des lieux qu’ils traverseront. "

Lieu de rendez-vous : Salle Wayaux, rue des Wayaux, 7, 1367 Ramillies-Village (Ramillies).

Contact : Association Anne-Marie Nihoul asbl - Jean-Marie Nihoul - 0476283006