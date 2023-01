Les 13 marches ADEPS du dimanche 5 février en Wallonie et à Bruxelles

Oscillant entre bois et sentiers du Ravel, cette marche organisée en région liégeoise à Vierset (Modave) par l’école libre Saint-Famille vaut notamment par la beauté époustouflante de la campagne condruzienne qui l’entoure. A partir de ce village typique, où les habitations le plus anciennes sont régulièrement érigées en grès jaune du pays, " le parcours du 5 kms se limite aux bois autour du village, tandis que le 10 kms traverse le parc éolien et le village ainsi que le Ravel de la ligne 126 le long du Hoyoux avec un passage à côté de deux fermes-châteaux au lieu-dit ‘Royseux’, nous explique Cécile Fraineux. Pour les 15 kms, on rajoute un passage par la chapelle Saint-Pierre de Limet et pour le 20 kms une traversée du hameau de Romont. " Les bénéfices engendrés par cette marche serviront à financer un ‘projet jardin’. " Nous avons, depuis deux ans, la chance de disposer du grand jardin-verger des voisins de l’école, poursuit Cécile Fraineux. Nous avons donc commencé un potager, qui prend de plus en plus d’ampleur. Nos récoltes nous permettent de préparer de bonnes confitures, soupes, salades, ... Les bénéfices nous permettront de continuer à nous outiller pour le jardin (bêches, râteaux, tuteurs, bac à compost, ...), pour conserver nos récoltes (congélateur, stérilisateur, ...), et aussi pour nos préparations (four, électroménager divers, ustensiles, ...). "

Lieu de rendez-vous : Ruelle des Messes, 7, 4577 Vierset (Modave)

Contact : École libre Ste-Famille - Cécile Fraineux - 0479 391 688