Les 13-17 ans s'informent sur les réseaux sociaux, avec une préférence pour les formats vidéos.

Si les réseaux sociaux se sont imposés comme la première source d'information pour les jeunes, cette tendance semble s'accentuer avec l'âge. Les 13-14 ans désignent leurs parents à 61% comme source d'information la plus utilisée, les 15-17 ans se tournent plus vers les réseaux sociaux (à 67%), contre 55% chez les plus jeunes. Pourtant, les plateformes restent tout de même le support favori de cette génération, à 45% pour les 13-14 ans et à 55% pour les 15-17 ans. Là aussi, les préférences s'accentuent avec l'âge.

Pour pouvoir capter l'attention de ce jeune public et futurs consommateurs, les formats utilisés par les médias peuvent jouer un rôle prépondérant. D'après l'étude, 84% des sondés ont affirmé préférer les vidéos pour s'informer, loin devant les articles écrits (10%) et les contenus audio (6%), pourtant très en vogue avec l'avènement des podcasts.

Les jeunes socionautes sont plus sensibles aux vidéos et réagissent plus avec ce type de contenus.

Ils sont 70% à partager plus les informations grâce à des vidéos sur internet que les informations vues à la télévision. 65% des jeunes interrogés éprouvent aussi plus d'envie d'agir après avoir regardé des vidéos sur internet qu'à la télé et 55% trouvent les informations du net moins démoralisantes que celles du petit écran.