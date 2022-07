Les 12 médias de proximité bientôt disponibles sur la plateforme Auvio de la RTBF

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la RTBF et les médias de proximité se sont accordés vendredi sur un projet de convention afin de permettre la distribution des programmes des 12 médias de proximité sur la plateforme Auvio.

Ceux-ci devraient être disponibles sur la plateforme l’année prochaine.

Parallèlement, la RTBF et les médias de proximité ont conclu toute une série de conventions bilatérales leur permettant de renforcer leurs collaborations éditoriales et numériques. Ces conventions seront prochainement soumises aux conseils d’administration des 12 médias de proximité et de la RTBF.

Au niveau financier, la Fédération Wallonie-Bruxelles prendra en charge les frais de mise en œuvre technique par un subside à la RTBF de 240.000 euros en 2022 ainsi qu’une partie des frais techniques annuels par un subside de 120.000 euros par an. Le solde des frais annuels de fonctionnement du projet (325.000 euros) sera, quant à lui, pris en charge par la RTBF, de même qu’une partie des frais de mise en place (65.000 euros).