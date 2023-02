Les 11 marches Adeps du dimanche 26 février en Wallonie et à Bruxelles

Située à Quevaucamps, dans la commune de Beloeil, l’association l’Orée du Bois a pour but l’hébergement de personnes handicapées mentales et plus particulièrement des personnes ayant des troubles du comportement associés de type autistiques et psychotiques. Ce dimanche, elle organise une marche de 5, 10, 15 et 20 kms qui " permettra de découvrir le magnifique bois de Beloeil et son château ", précise Emmanuel Colmant, ajoutant que les bénéfices seront affectés à l’achat de matériel sportif pour les résidents. Bien qu’actuellement fermé pour les visites, ce château, surnommé par certains le ‘Versailles belge’, est implanté là-bas depuis plus de huit siècles et avait d’abord été une forteresse médiévale avant de se transformer au fil des siècles en château de plaisance. Somptueux, il recèle notamment des jardins à la française exceptionnels créée su XVIIe siècle, une bibliothèque qui compte pas moins de 20.000 livres et de nombreux tableaux qui valent le coup d’œil.

Lieu de rendez-vous : L’Orée du Bois, rue de l’École Moyenne 1, 7972 Quevaucamps (Beloeil).

Contact : L’Orée du Bois - Emmanuel Colmant - 0475 497 688