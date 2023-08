Les 11 marches Adeps du dimanche 20 août en Wallonie

Même s’il ne s’agit jamais d’une perte de temps ou d’énergie, marcher est une activité qui nécessite pas mal de motivation en amont. Mais quand on peut marcher pour une bonne cause dans un cadre enchanteur, pourquoi s’en priverait-on ? Le Point Vert ADEPS de Bon-Secours fait partie de ces incontournables. Parce qu’il propose, au choix, " des parcours de 5, 10, 15 et 20 km, avec le 5 km accessible aux PMR et aux landaus, qui offrent aux promeneurs des sentiers qui passent notamment en France, sur le territoire de Condé sur Escaut, avec le site de Chabaud-Latour et le château de l’Hermitage (NDLR : un vaste château construit à la fin du XVIIIe siècle situé sur la frontière franco-belge), précise Philippe Sarot. Mais aussi parce qu’il est organisé depuis 23 ans par une équipe de bénévoles actifs et enthousiastes qui œuvrent pour Cap 48, prennent à leur charge tous les frais de fléchage et défléchage, les courses pour la buvette et une petite restauration de qualité. " Depuis plusieurs années, nos activités sont souvent les mêmes : gestion de la buvette et de la petite restauration lors du marché aux fleurs de Péruwelz, la marche ADEPS, la gestion de l'espace PMR lors de la fête de la Sainte-Anne, un week-end de repas dansants et la participation au Marché de Noël de Péruwelz où nos bénéfices sont reversés à Viva for life. Nous nous occupons également de la campagne de vente des post-it. "

Lieu de rendez-vous : École communale de Bon-Secours, rue des Sapins, 7603 Bon-Secours (Péruwelz).

Contact : Cap 48 Péruwelz - Philippe Sarot - 0473 738 680