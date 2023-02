Les 11 marches Adeps du dimanche 19 février en Wallonie et à Bruxelles

Sur les trois distances (5, 10 et 20 kilomètres) proposées par la fanfare Sainte-Cécile, les marcheurs auront notamment l’occasion de découvrir " trois châteaux privés remarquables, dont deux nous ouvrent leurs jardins afin d’admirer notre beau patrimoine ", se réjouit Stéphane Toussaint, du comité organisateur. Il s’agit du château de Scry, un petit château d’inspiration classique en briques blanchies dont le corps principal est daté de 1757, ainsi que celui de Thozée, un monument classé qu’il est possible de visiter en groupe, où vécut notamment le peintre et graveur Félicien Rops. Actuellement en rénovation, il continue d’accueillir des artistes et des écrivains en résidence. Enfin, les marcheurs pourront également longer le sublime château Saint-Jean, une bâtisse néo-classique à double corps en briques chaulées et calcaire du XIXe siècle, qui est aujourd’hui aménagé en gîte de luxe. " Plusieurs autres sites intéressants jalonneront notre marche, poursuit Stéphane Toussaint. Une fontaine dédiée à Saint-Job. Ce dernier est invoqué pour toute maladie du sang. La fontaine jaillit du sol au milieu de deux piliers supportant une colonne avec entablement sur lequel est posée une statue de Saint-Job. L’ensemble est situé sur la place de Mettet au centre d’un bassin en forme de fer à cheval. On retrouve aussi la Fontaine des malades, qui est un endroit magique à découvrir ou à redécouvrir et qui est idéalement située à proximité du centre du village de Mettet, le long du ruisseau de Mettet, et le long du sentier n°132 (GRP 125) qui relie le village à Scry. Elle a été abandonnée à partir des années 70 puis complètement oubliée parce que le pont en pierre reliant le sentier à la Fontaine avait été détruit, n’offrant plus d’accès public au site. "

Lieu de rendez-vous : Salle de la balle pelote, place Joseph Meunier, 5640 Mettet

Contact : Fanfare St Cécile Mettet-Lesve - Stéphane Toussaint - 0475 751 296