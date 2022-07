Les 11 marches ADEPS de ce dimanche 10 juillet en Wallonie !

Rendez-vous dans le Condroz, plus précisément la commune de Ciney. Le village de Conjoux, où se trouve un château du même nom, est dominé par une curiosité assez imposante… Le second plus grand Tilleul de Belgique ! Un arbre vieux de plus de 400 ans et qui mesure plus de 24 mètres de haut.

Des itinéraires de 5, 10 ou 20 km vous sont proposés ce dimanche.

Lieu de rendez-vous : Rue de Conjoux 24 [5590]

Contact : Ballante Conjoux – Marine Pirson – 0476 014 629