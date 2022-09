Les 1001 vies du cacao quand il n'est pas du chocolat.

Connaissez-vous le mucilage ? C'est la pulpe blanchâtre qui entoure les fèves fraîches que les producteurs de cacaoyers ont l'habitude de sucer comme on savoure un crocodile gélifié. Il existe désormais plusieurs moyens de valoriser cette matière première. D'abord en eau de cacao. A l'appui d'une simple extraction à froid, on obtient un jus au goût acidulé riche en antioxydants et en théobromine, un énergisant proche de la caféine. D'après le patron américain de la marque Blue Stripes, une briquette de 30 cl d'eau de cacao aurait des pouvoirs antioxydants deux fois plus élevés qu'une poignée de myrtilles.

Cette toute nouvelle boisson n'est en réalité qu'au tout début de son histoire. Fin 2021, le géant du chocolat Barry Callebaut avait annoncé avoir flairé le filon en lançant sa toute première boisson fonctionnelle à base de cacao. Dans le Pays basque français, les artisans chocolatiers de Monsieur Txokola ont aussi conditionné en petite bouteille le fameux élixir aux superpouvoirs.