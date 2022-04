LES 1001 FACETTES DU JAPON À L’ESPACE D’EXPOSITION DE LA GARE LIÈGE-GUILLEMINS

À partir du 2 avril 2022, l’espace muséal de la gare Liège-Guillemins invite le visiteur à un voyage immersif au cœur de la culture japonaise. Couvrant plus de 1500m2 d’exposition et animée par une scénographie aux décors immersifs, I LOVE JAPAN est l’une des plus grandes expositions consacrées à la culture japonaise en Belgique.

Après deux expositions historiques portées par de nombreux prêts internationaux, Toutankhamon, à la découverte du pharaon oublié et Napoléon, au-delà du mythe, Europa Expo signe une exposition d’ambiance qui se veut immersive et envoûtante.

En mettant au service de cette rigueur scientifique et culturelle des décors immersifs conçus sur-mesure, des sons d’ambiance et des installations interactives, I LOVE JAPAN offre un voyage passionnant à la découverte des différents visages du Japon. Un pays riche d’une culture empreinte de traditions ancestrales dont les échos résonnent encore et toujours aujourd’hui.