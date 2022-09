Les 100 km de CAP48 : mobilisez-vous en soutenant une équipe !

Les inscriptions au challenge des 100 km de CAP48 sont à présent terminées, mais il est toujours possible de se mobiliser au profit de la recherche médicale sur l’autisme : parrainez une équipe !

En plus d’une version en présentielle le week-end du 24 et 25 septembre 2022 à Trois-Ponts dans la Province Liège, les 100 km de CAP48 continuent d’exister en version connectée. Jusqu’au 25 septembre, les inscrits sont amenés à parcourir 100 km à leur rythme en 21 jours via l’application mobile.

S’il n’est à présent plus possible de s’inscrire pour les deux formules, vous pouvez toujours afficher votre soutien à CAP48 en faisant un don sur l’une des pages de collecte.

Vous pouvez par exemple soutenir l’équipe infos/sports de la RTBF avec notamment Laurent Henrard et Ophélie Fontana qui s’entraînent d’arrache-pied pour relever le défi à Trois-Ponts !

Ou alors l’équipe de l’école spécialisée Les Co’Kain, un établissement scolaire qui accompagne des enfants autistes ou à tendance autistique, et qui participe à la version connectée pour tenter de parcourir ensemble les 100 km à leur rythme en 21 jours !

"Merci à tous les donateurs qui ont déjà fait un don, s’est réjoui Laurent Henrard en direct d’un entraînement. N’hésitez pas rejoignez-les, rejoignons le mouvement ensemble et faisons grimper cette cagnotte ! Faites un don sur ma page ou sur n’importe quelle autre page, ce qui compte c’est de donner. CAP48 va cette année financer la recherche médicale sur l’autisme. Encore une fois, c’est une belle cause. Je compte sur vous."

Découvrez toutes les pages de collectes et les belles histoires qui se cachent derrière sur le site de CAP48.

Soutenez la recherche médicale sur l’autisme

En Belgique, on estime qu’un enfant sur 66 naît avec un trouble du spectre autistique. Un handicap souvent tardivement diagnostiqué dont l’impact sur le bien-être de l’enfant et la vie de la famille est important. Afin d’agir pour une meilleure prise en charge de ces enfants, CAP48 y consacre cette année sa campagne de sensibilisation.