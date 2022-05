Les 100 films qui ont marqué les années 2010

Les années 2010, et un certain cinéma en particulier, ont été marquées par les révolutions numériques : 'Hugo Cabret' de Martin Scorsese, 'The Tree of Life' de Terrence Malick, 'L'Odyssée de Pi' d'Ang Lee, 'Gravity' d'Alfonso Cuarón, 'The Revenant' d'Iñárritu.

Ces films ont en commun d'être des films d'auteur de grands cinéastes qui vont recourir au numérique pour en faire des moments visuels absolument virtuoses.

"On sent que l'infographie devient un partenaire de création, au-delà de la simple question des effets spéciaux. Ce sont des films qui témoignent d'un changement de paradigme dans la création cinématographique : on voit bien que la caméra n'est plus l'outil majeur dans le fond, (...). C'est finalement l'image de synthèse qui se substitue à l'idée de la prise de vue, de la captation spatio-temporelle."

'Birdman', d'Iñárritu, est l'un des films majeurs en ce sens, c'est l'idée d'un long plan séquence avec des ellipses qui sont intégrées de façon totalement invisible. Un film baroque et passionnant, avec une caméra omnisciente, omnipotente, qui s'infiltre partout, souligne Dick Tomasovic.