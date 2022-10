Les 100 ans de Robin des Bois au cinéma

Nous sommes le 18 octobre 1922 quand débarque sur grand écran aux Etats-Unis le film "Robin des Bois" produit et joué par Douglas Faibanks. À cette époque, Douglas, c’est le roi du 7e Art. Tout lui réussit. Mais avec ce film, Fairbanks devient le premier des héros de films d’aventures certes mais aussi et surtout de films d’action. Alors oui, il avait déjà été mousquetaire et même Zorro dans d’autres belles productions détonantes mais dans son "Robin des Bois", vous le voyez se battre, courir, sauter, virevolter… Un large sourire aux lèvres, les bras en l’air, les gestes amples et démonstratifs, Fairbanks cabotine, il s’amuse, ça se voit, et amuse les spectateurs. Les décors sont grandioses et il joue parfaitement avec eux. Ce n’est plus de la mise en scène mais du ballet. Ce ne sont plus des combats à l’épée mais des chorégraphies. Repensez à cette scène où, coincé de part et d’autre par la garde du Prince Jean, Fairbanks alias Robin descend trois niveaux plus bas en glissant sur une gigantesque tenture. Avec cette cascade, il s’impose physiquement dans ce nouveau genre.