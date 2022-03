Les 100 ans de Pasolini en musique : "La vérité n'est pas dans un seul rêve, mais dans beaucoup de rêves."

C’est en 1965 que commence la carrière cinématographique de Pasolini ; du moins, dans notre souvenir. Son film "Des oiseaux, petits et gros" (Uccellaci e Uccellini) est un grand succès au Festival de Cannes. L'opinion positive de Roberto Rossellini pendant une conférence de presse suscite un vif intérêt pour le film.

Entre le printemps et l'été de 1966, il écrit le scénario du film "Théorème" et "Œdipe roi". En avril de la même année, il commence le tournage d’Œdipe roi dans le désert rouge du sud du Maroc, et pour quelques scènes, sur la plaine de Lodi, et enfin dans la ville de Bologne. Le film, présenté à la Mostra de Venise la même année, n'est pas un grand succès en Italie mais reçoit les faveurs du public et de la critique en France et au Japon.

En mars 1968 est publié le roman "Théorème", transformé en film et présenté à la Mostra de Venise la même année, y gagnant le second prix de la carrière cinématographique de Pasolini. Jean Renoir assiste à la première et déclare à un journaliste : "À chaque image, à chaque plan, on sent le trouble d'un artiste."

La même année, Pasolini tourne "La sequenza del fiore di carta" avec Ninetto Davoli, sur la parabole évangélique du figuier stérile. Le film sort l'année suivante, en 1969, en tant que troisième épisode du film "Amore e rabbia".

En 1969, sort sur les écrans son film, "Porcherie", qui est un exemple de sa période métahistorique, ayant comme sujet le volcan Etna. Porcile est montré à la Mostra de Venise le 30 août et y est jugé affreux et incompréhensible.

Après "Porcile", qu'il décrit comme son "film le plus réussi, au moins extérieurement", il réalise "Médée", choisissant comme actrice principale la chanteuse Maria Callas dont c’est le premier rôle au cinéma. La Callas veut changer de vie, de métier mais le fiasco de cet opus la dissuadera de continuer…