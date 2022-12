Décidément, les décès attirent les likes sur Twitter. Souvenez-vous, le 26 janvier 2020 vers 21 heures le célèbre joueur de basket est décédé dans un accident d’hélicoptère avec huit autres personnes. Deux ans plus tard, Barack Obama lui rend hommage dans un long tweet.

" Kobe était une légende sur le parquet et commençait à l’être dans ce qui aurait été un second acte tout aussi fort. Perdre Gianna est encore plus déchirant pour nous en tant que parents. Michelle et moi envoyons amour et prières à Vanessa et à toute la famille Bryant en cette journée inconcevable. "