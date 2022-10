Les 10 titres que Rick Rubin emmènerait sur une île déserte

Le producteur Rick Rubin s’est plié au jeu de l’émission de la BBC, Desert Island Discs, pour sélectionner les dix titres qu’il emporterait sur une île déserte.

Et on y croise des chansons des Beatles, des Ramones ou encore de Neil Young. Rick Rubin a aussi ajouté un livre à sa liste, The Red Book, du psychiatre suisse Karl Jung, ainsi qu’un jeu de tarot.

Voici la liste complète :

The Beatles – Across The Universe

Johann Sebastian Bach – … And at the Hour of Death (performed by Víkingur Ólafsson)

Ramones – Rockaway Beach

LCD Soundsystem – Us V Them

Neil Young – I Believe In You

Thomas de Hartmann – Holy Affirming, Holy Denying, Holy Reconciling

Simon & Garfunkel – The Dangling Conversation

Roberta Flack – The First Time Ever I Saw Your Face

Lors de l’interview, il a évoqué sa collaboration avec Aerosmith sur "Walk this way", son travail avec Johnny Cash, et ses techniques de production qui lui permettent d’écouter les pistes les yeux fermés, allongé sur un sofa, plutôt que derrière sa table de mixage.

"Je ne suis pas aussi pointilleux au niveau technique", explique Rick Rubin, "et mon job est d’écouter. Donc je le fais en me relaxant les yeux fermés."

"Parfois, je cherche quelque chose de précis mais en général, je commence par me demander comment je me sens à l’écoute du morceau. Donc j’essaie d’être conscient à la fois de ce que j’entends et de ce que mon corps ressent pendant l’écoute."

Une des dernières productions de Rick Rubin, le nouvel album des Red Hot Chili Peppers, Return Of The Dream Canteen, vient de s’installer à la deuxième place des charts en Angleterre.

Récemment, Neil Young a justement interrompu une interview entre jack White et Rick Rubin.

L’artiste avait déjà révélé en juillet dernier qu’il venait de terminer un album avec son groupe, Crazy Horse, produit par Rick Rubin et qui fera donc suite à l’album collaboratif de 2021, Barn.